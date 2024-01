Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che “Israele resta impegnato, come ha ripetutamente affermato e dimostrato, ad agire in conformità con i suoi diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Questo impegno è costante, indipendente da qualsiasi procedimento della Corte Internazionale di Giustizia”. Nelle raccomandazioni di oggi, viene richiesto anche il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi israeliani ancora presenti nella Striscia di Gaza. Sono infatti circa 136 gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, sequestrati durante l’attacco condotto contro Israele il 7 ottobre scorso. “Israele accoglie con favore la chiara richiesta della Corte per il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza”, si legge nella nota del dicastero israeliano. Da parte sua, il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, si è scagliato contro la Corte internazionale, affermando che Israele “non ha bisogno di lezioni di moralità”. Gallant ha dichiarato che "la Corte è andata ben oltre accogliendo la richiesta antisemita del Sudafrica di discutere l’accusa di genocidio a Gaza", condannando i giudici per aver rifiutato la richiesta Israele di archiviare il caso per crimini di genocidio. Infine, il ministro ha ribadito che lo Stato ebraico “non dimenticherà mai” l’assalto guidato da Hamas il 7 ottobre, promettendo che “le forze israeliane continueranno a lavorare per smantellare Hamas e restituire gli ostaggi”. (segue) (Res)