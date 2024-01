Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i primi a commentare la decisione della Corte, il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha definito l'organismo internazionale "antisemita": "La decisione della corte antisemita dell'Aia dimostra ciò che già si sapeva: questa corte non cerca la giustizia, ma piuttosto la persecuzione del popolo ebraico. Hanno taciuto durante l'Olocausto e oggi continuano con l'ipocrisia e fanno un ulteriore passo avanti". "Le decisioni che mettono in pericolo l'esistenza dello Stato di Israele non devono essere ascoltate", ha aggiunto il ministro, sottolineando: "Dobbiamo continuare a sconfiggere il nemico fino alla vittoria completa". Dal canto suo, uno dei leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, ha affermato che la Corte dell’Aia avrebbe dovuto respingere “totalmente la falsa petizione del Sudafrica", aggiungendo che “Hamas è quello che educa i suoi figli all’odio e all’omicidio, che abbandona i cittadini di Gaza e li usa come scudi umani". “Invito i ministri del governo e i membri della coalizione a dar prova di moderazione e a prestare attenzione alle loro dichiarazioni per non causare ulteriori danni a livello internazionale e oscurare la faccia di Israele nel mondo”, ha concluso. (segue) (Res)