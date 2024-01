Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Hamas, con cui Israele è in conflitto dal 7 ottobre scorso, ha commentato la sentenza della Corte, affermando che si tratta di "un importante sviluppo che contribuisce a isolare Israele e a smascherare i suoi crimini a Gaza". Il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki, ha invece dichiarato che la sentenza è “un importante promemoria del fatto che nessuno Stato è al di sopra della legge o fuori dalla portata della giustizia”. Secondo il ministro, la decisione della Corte “rompe la radicata cultura israeliana di criminalità e impunità”, dal momento che “i giudici hanno colto la politicizzazione, insubordinazione e le bugie di Israele”. Durante il suo discorso, Al Maliki ha sottolineato che “il popolo e la leadership palestinese saranno per sempre grati al popolo e al governo del Sudafrica per aver compiuto questo coraggioso passo di solidarietà attiva”, ringraziando anche “le milioni di persone che non hanno smesso di scendere nelle strade di tutto il mondo per protestare contro il genocidio e difendere i diritti dei palestinesi alla vita e alla libertà”. Il ministro ha poi chiesto "a tutti gli Stati di garantire il rispetto dell’ordine della Corte internazionale di giustizia”, invitando i governi “a non essere complici di questo genocidio, cominciando dallo stop al commercio di armi con lo Stato ebraico”, dal momento che “si tratta di un obbligo legale vincolante”. Il ministro ha concluso dicendo: “La Palestina continuerà a lavorare con i suoi alleati per garantire la fine del genocidio, l'assunzione di responsabilità per i crimini atroci e la protezione dei nostri diritti collettivi (...) Questa è una lotta per l’umanità che il mondo non può permettersi di perdere". (segue) (Res)