Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (8)

- Per quanto riguarda le reazioni a livello internazionale, la ministra degli Esteri del Sudafrica, Naledi Pandor, ha dichiarato che Israele dovrà interrompere i combattimenti nella Striscia di Gaza se vorrà attenersi alle misure provvisorie emesse dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, sottolineando che "se si legge la sentenza, è implicito che deve esserci un cessate il fuoco", anche se non viene scritto esplicitamente. Anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si è espresso sulle raccomandazioni della Corte, riferendo che la Turchia continuerà a seguire il "processo per garantire che i crimini di guerra commessi contro civili palestinesi innocenti non rimangano impuniti". "Trovo preziosa l'ingiunzione temporanea presa dalla Corte internazionale di giustizia riguardo agli attacchi disumani a Gaza e la accolgo con favore", ha dichiarato Erdogan, esprimendo "la speranza che questa decisione, che è vincolante per i Paesi firmatari della Convenzione sul genocidio (del 1948), porti alla fine degli attacchi indiscriminati di Israele contro donne, bambini e anziani". Da parte sua, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha detto che le autorità di Israele devono essere assicurate alla giustizia “per aver commesso un genocidio e crimini di guerra senza precedenti contro i palestinesi”, accusando gli Stati Uniti di complicità e che il sostegno di Washington allo Stato ebraico “non sarà mai dimenticato". (segue) (Res)