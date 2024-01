Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell e la Commissione europea hanno reso noto di aver preso atto dell'ordinanza della Corte internazionale di giustizia. "L'Unione europea ribadisce il suo continuo sostegno alla Corte internazionale di giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite", si legge in una dichiarazione congiunta della Commissione Ue e dell'Alto rappresentante. "Le ordinanze della Corte internazionale di giustizia sono vincolanti per le Parti, che devono rispettarle. L'Ue si aspetta la loro piena, immediata ed effettiva attuazione. La decisione odierna sulla richiesta del Sudafrica di indicare misure provvisorie non pregiudica il diritto di ciascuna parte di presentare argomentazioni in merito alla giurisdizione, all'ammissibilità o al merito", conclude poi il testo. Anche in Spagna la sentenza non è passata inosservata. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha accolto con favore la decisione della Corte, affermando: "Continueremo a sostenere la pace e la fine della guerra, il rilascio degli ostaggi, l'accesso agli aiuti umanitari e la creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele, in modo che entrambe le nazioni possano coesistere in pace e sicurezza". La dichiarazione del premier spagnolo non è una sorpresa. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, infatti, Sanchez ha sempre avuto una posizione più critica rispetto agli altri leader europei sulla questione. (Res)