Riforme: Casellati, Berlusconi disegnò premierato nel 1995

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi “fu il primo che in un discorso alla Camera, nel 1995, disegnò il Premierato con elezione diretta e spero di realizzarlo anche in suo nome”. Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, a margine dell'evento dal titolo "30 anni di Forza Italia, le Radici del futuro", in corso al Salone delle fontane a Roma. “Gianni Letta non ha criticato il mio disegno di legge, ha parlato del rapporto fra due istituzioni, ma non si riferiva esattamente a questo progetto che io ho chiamato un “premierato all’italiana” e che si differenza dagli altri modelli”, ha concluso. (Rin)