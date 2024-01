Russia: Putin, intelligence Kiev sapeva che aereo Il-76 trasportava prigionieri di guerra ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale dell'intelligence delle Forze armate ucraine sapeva che l'aereo Il-76 stava trasportando prigionieri di guerra ucraini. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con degli studenti a San Pietroburgo. "(Le forze ucraine) hanno abbattuto il nostro aereo Il-76 con i loro militari, 65 persone. Non li abbiamo portati lì per caso. Nella direzione principale dell'intelligence si sapeva che stavamo portando soldati lì, 65 persone (...) e sapendolo, hanno colpito l'aereo", ha affermato il capo dello Stato. "Non so se l'hanno fatto a posta o per errore, ma ovviamente lo hanno fatto loro", ha aggiunto Putin. Secondo il titolare del Cremlino, l'Ucraina ha utilizzato un sistema di difesa aerea francese o statunitense controllato dall'Ucraina. "Ci sono le scatole nere. Chiederò al Comitato investigativo di rendere pubbliche tutte le circostanze di questo crimine. Così anche la gente in Ucraina potrà scoprire cosa è realmente accaduto", ha concluso Putin. (Rum)