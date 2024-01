Berlusconi: Ronzulli (FI), sempre pronto a mettere prima di tutto il bene della coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi “aveva una grande generosità e l’ha sempre dimostrato in tutti i tavoli dove ha sempre messo il bene della coalizione prima di tutto”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, a margine dell'evento dal titolo "30 anni di Forza Italia, le Radici del futuro", in corso al Salone delle fontane a Roma. “Berlusconi sapeva che senza una coalizione non si poteva vincere. Spesso ha rinunciato a pezzi di elettorato per un bene superiore, che per lui era la vittoria della coalizione. Trovo che sia un errore mettere a confronto Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sono due personaggi politici diversi, con due storie personali e percorsi molto diversi”, ha concluso Ronzulli. (Rin)