Napoli: presidente Corte Appello, denunce in calo, c'è rassegnazione a prepotenza

- Calano le denunce nel distretto di Napoli, ma il dato non fa tirare un sospiro di sollievo. “C’è una sorta di rassegnazione a subire la prepotenza quotidiana. C’è una rassegnazione supina ai mali sociali”, ha dichiarato il presidente facente funzioni di Corte d’Appello di Napoli Eugenio Forgillo. In via generale, nel distretto di Napoli denunce scendono dell'1,43% (da 177mila alle 175mila del 2023), mentre ad Avellino e Caserta il dato è in controtendenza e si riscontra un lieve aumento. I numeri sono contenuti nella relazione sull’andamento della giustizia nel distretto di Napoli tra il primo luglio 2022 e il 30 giugno 2023, relazione presentata stamattina dal magistrato Forgillo e dal procuratore generale facente funzioni Antonio Gialanella nel corso della tradizionale conferenza stampa che precede la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. (Ren)