Ex Ilva: Brigati (Fiom), bene ispezione commissari, lunedì manifestazione a Taranto

- Riteniamo positiva la decisione del governo di far intervenire i commissari di Ilva in As disponendo una loro visita ispettiva, soprattutto in una fase di assoluta confusione che si vive all'interno della fabbrica. “Anche per queste ragioni manifesteremo il prossimo 29 gennaio, per impedire che Arcelor Mittal possa eliminare un proprio competitor. Senza lavoratori non ci sarà nessuna transizione ecologica e sopratutto rischieremmo un disastro sociale e ambientale che il territorio ionico non può di certo permettersi". Lo dichiara in una nota Francesco Brigati, segretario generale Fiom Cgil Taranto. “La situazione in cui versa attualmente lo stabilimento siderurgico di Taranto era già prevedibile. Infatti, era del tutto evidente che la cattiva gestione degli impianti e le conseguenti problematiche ambientali avrebbero portato all'attuale situazione di criticità che rischia di diventare irreversibile sia per la continuità produttiva che per il processo di transizione ecologica. Inoltre, durante gli incontri a palazzo Chigi il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, ha più volte evidenziato la necessità di far intervenire la gestione commissariale di Ilva in As per verificare le condizioni degli impianti a salvaguardia degli stessi", aggiunge. (segue) (Rin)