Ex Ilva: Brigati (Fiom), bene ispezione commissari, lunedì manifestazione a Taranto (2)

- "Oltremodo, la Fiom-Cgil di Taranto - sottolinea Brigati - ha sempre denunciato, secondo quanto previsto dal contratto di aggiudicazione del giugno del 2017, una inadeguata attività manutentiva ordinaria e straordinaria tanto da arrivare ad una produzione ridotta ai minimi termini che ha causato anche il fermo di molti impianti. Questa è una fase complicatissima e non possiamo rischiare di determinare la chiusura della fabbrica con ripercussioni pesantissime dal punto di vista ambientale, occupazionale ed economico per i lavoratori e il territorio ionico. È giunto il tempo che i Commissari straordinari, in quanto unici proprietari degli impianti, garantiscano la continuità produttiva attraverso il controllo e la verifica del corretto funzionamento degli impianti prima che il governo prenda una decisione definitiva sulla vertenza ex Ilva. Infine, crediamo - conclude - che debbano essere quantificati i danni causati dalla multinazionale franco indiana rendendo consultabili le verifiche in discontinuità con quanto emerso in passato che ha determinato un mancato confronto con le parti sociali”. (Rin)