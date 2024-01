Giustizia: procuratore generale Napoli, modifica permanente regole rallenta i processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costanti interventi in materia di giudiziaria non velocizzano i processi ma anzi li rallentano e incidono finanche sul principio del garantismo. E’ quanto ha sottolineato il procuratore generale facente funzioni Antonio Gialenella nel corso nel corso della tradizionale conferenza stampa in Corte d’Appello di Napoli, che precede la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’andamento della giustizia nel distretto. “La modifica permanente delle regole processuali è tutto il contrario del garantismo processuale, perché mette in difficoltà il processo, lo rallenta”, ha osservato. Quindi ha fatto qualche esempio concreto: “La prescrizione è stato modificata quattro volte in sette anni a processi aperti, creando problemi serissimi”. (Ren)