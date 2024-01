Israele: Erdogan, “garantiremo che crimini di guerra contro palestinesi non rimangano impuniti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continuerà a seguire il "processo per garantire che i crimini di guerra commessi contro civili palestinesi innocenti non rimangano impuniti". E’ quanto si legge in un post su X (ex Twitter) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pubblicato in seguito alla sentenza emessa oggi dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia in merito alla causa intentata dal Sudafrica sui presunti crimini commessi da Israele nella Striscia di Gaza. "Trovo preziosa l'ingiunzione temporanea presa dalla Corte internazionale di giustizia riguardo agli attacchi disumani a Gaza e la accolgo con favore", ha dichiarato Erdogan, esprimendo "la speranza che questa decisione, che è vincolante per i Paesi firmatari della Convenzione sul genocidio (del 1948), porti alla fine degli attacchi indiscriminati di Israele contro donne, bambini e anziani". (segue) (Tua)