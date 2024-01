Israele: ministro Esteri Iran, autorità del Paese devono essere assicurate alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Israele devono essere assicurate alla giustizia “per aver commesso un genocidio e crimini di guerra senza precedenti contro i palestinesi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, sul suo profilo X (ex Twitter). La dichiarazione arriva in seguito alla sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia in merito alla causa intentata dal Sudafrica sui presunti crimini commessi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. “Mi congratulo per il successo ottenuto dal Sudafrica”, ha scritto Amirabdollahian, aggiungendo: “Ancora una volta sottolineo il sostegno della Repubblica islamica dell'Iran all'iniziativa del governo sudafricano”. “Oggi, i funzionari del falso regime israeliano sono le persone più odiate dall'opinione pubblica mondiale (e) devono essere assicurate immediatamente alla giustizia per aver commesso un genocidio e crimini di guerra senza precedenti contro i palestinesi”, si legge ancora su X. Amirabdollahian ha inoltre accusato gli Stati Uniti di complicità con Israele, affermando che il suo sostegno allo Stato ebraico “non sarà mai dimenticato ed è oggetto di attenzione e seguito da parte dell'opinione pubblica”. “Chiedo a tutti i miei omologhi nei Paesi del mondo di sostenere l'azione del Sudafrica davanti alla Corte internazionale di giustizia”, ha concluso Amirabdollahian. (segue) (Irt)