Israele: ministro Esteri Iran, autorità del Paese devono essere assicurate alla giustizia (2)

- La Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha pronunciato oggi la sentenza sui presunti crimini di genocidio commessi dai militari di Israele nella Striscia di Gaza, sulla base di una richiesta presentata dal Sudafrica. Innanzitutto, l'organismo internazionale ha respinto la richiesta di Israele di archiviare il caso per crimini di genocidio nella Striscia di Gaza presentata dal Sudafrica. Per la Corte, alcune delle azioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) compiute nella Striscia di Gaza consentono al tribunale dell’Aia “di esaminare il caso sulla base dell’articolo 9 della Convenzione sul genocidio”. Inoltre, nella sentenza, si è stabilito che Israele e il suo esercito devono adottare tutte le misure in loro potere per non commettere gli atti di genocidio definiti dalla relativa Convenzione, devono prevenire e punire l’incitamento pubblico a commettere il genocidio, e devono consentire la fornitura di servizi di base e aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. La Corte ha inoltre stabilito che Israele deve impedire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di violazione della convenzione sul genocidio, e che Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate in risposta a quest'ordine entro un mese da oggi. La Corte ha invitato Israele ad adottare misure per alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza, affermando che ritiene che vi sia il rischio che "saranno causati danni irreparabili, che lederanno i diritti fondamentali dei cittadini". Pretoria aveva chiesto l’immediata sospensione dell’operazione militare israeliana lanciata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Gaza, dopo l’attacco del movimento islamista Hamas in Israele, avvenuto il 7 ottobre scorso. Nella sentenza della Corte, tuttavia, non compare la richiesta di cessare le ostilità nella Striscia. (Irt)