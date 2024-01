Gaza: premier spagnolo Sanchez accoglie con favore decisione Corte dell'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha accolto con favore la decisione della Corte internazionale di giustizia, che ha ordinato a Israele di prendere le misure necessarie affinché non si commettano atti di genocidio nella Striscia di Gaza. "Continueremo a sostenere la pace e la fine della guerra, il rilascio degli ostaggi, l'accesso agli aiuti umanitari e la creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele, in modo che entrambe le nazioni possano coesistere in pace e sicurezza", ha detto il premier in un messaggio su X. (Spm)