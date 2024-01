Germania: il libro di Vannacci pubblicato dall'estremista di destra Kubitschek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il libro del generale Roberto Vannacci, “Il mondo al contrario”, è pubblicato in Germania da Antaios, casa editrice dell'estremista di destra Goetz Kubitschek. È quanto “Agenzia Nova” ha appreso da fonti a Berlino. La Antaios offre il volume di Vannacci in traduzione tedesca in coppia con “Remigrazione. Una proposta”, saggio di Martin Sellner, dal 2015 al 2023 a capo del gruppo della destra radicale Movimento identitario dell'Austria (Ibo). A sua volta, Kubitschek è direttore del centro studi Istituto per la politica dello Stato di Schnellorda (Ifs). L'ente è classificato come “comprovata organizzazione di estrema destra” dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. Sellner è stato tra i relatori all'incontro organizzato dall'estrema destra presso Potsdam, nella giornata del 25 novembre 2023. In quello occasione, Sellner ha esposto un piano per la “remigrazione” dalla Germania, ossia la deportazione di richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati” di origine straniera. Tali categorie andrebbero reinsediate in uno Stato dell'Africa settentrionale. Alla riunione hanno preso parte anche esponenti del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) nonché dell'Unione dei valori, associazione di membri di ultradestra di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Al Bundestag, i due partiti popolari formano il principale gruppo di opposizione, seguito da quello di Afd. Dal 2021, il Bfv classifica i nazionalconservatori come sospetta organizzazione estremista di destra. (Geb)