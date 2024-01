Israele: ministro Difesa su sentenza Corte dell'Aia "non abbiamo bisogno di lezioni di moralità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, si scaglia contro la Corte internazionale di giustizia, affermando che Israele “non ha bisogno di lezioni di moralità”. Lo riferisce una nota stampa del suo ufficio, in seguito alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aia, pronunciata oggi dopo la richiesta presentata dal Sudafrica. Gallant ha dichiarato che "la Corte è andata ben oltre accogliendo la richiesta antisemita del Sudafrica di discutere l’accusa di genocidio a Gaza", e ha condannato i giudici per aver rifiutato la richiesta Israele di archiviare il caso per crimini di genocidio. Il ministro ha poi affermato: “Coloro che cercano giustizia, non la troveranno sulle sedie di pelle del tribunale dell’Aia, la troveranno nei tunnel di Hamas a Gaza dove sono tenuti 136 ostaggi e dove si nascondono coloro che hanno ucciso i nostri figli, oppure la troveranno nello ‘Spirito delle Idf’, un documento che delinea i valori e la condotta dei nostri soldati morali e professionali”. Infine, Gallant ha ribadito che lo Stato ebraico “non dimenticherà mai” l’assalto guidato da Hamas il 7 ottobre, promettendo che “le forze israeliane continueranno a lavorare per smantellare Hamas e restituire gli ostaggi”. (segue) (Res)