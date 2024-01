Vietnam: attacchi nel Dak Lak, governo assicura che indagini procedono senza discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inchiesta per terrorismo sugli attacchi armati sferrati a giugno contro due stazioni di polizia della provincia vietnamita di Dak Lak è gestita secondo la legge e senza discriminazioni razziali. Le agenzie competenti stanno scambiando informazioni con quelle statunitensi riguardo a organizzazioni e individui coinvolti. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri del Vietnam, Pham Thu Hang, rispondendo ieri alle domande sull’andamento delle indagini e sulle accuse di pregiudizi razziali circolate in relazione al caso. Più di 70 persone sono state arrestate in seguito agli attacchi dell’11 giugno scorso, quando circa 50 persone in abiti mimetici hanno preso d’assalto due stazioni di polizia. I fatti si sono verificati nei comuni di Ea Tieu e Ea Ktur, e sono costati la vita a nove persone tra agenti di polizia, funzionari e civili. Il distretto si trova nella regione degli Altipiani Centrali, nel centro-sud del Paese, che ospita varie minoranze etniche, in particolare i degar (figli delle montagne, detti anche montagnard), un insieme di tribù indigene, prevalentemente di religione cristiana. La violenza armata è estremamente rara in Vietnam, dove il possesso di armi da fuoco è vietato per i cittadini e il mercato nero delle armi è limitato.(Fim)