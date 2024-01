Europee: Mattia (Pd), Consiglio Lazio approvi diritto voto per fuorisede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd del Lazio, Eleonora Mattia, ha depositato in Consiglio regionale una mozione per "consentire agli studenti e ai lavoratori fuori sede di esercitare il diritto di voto nella città in cui vivono, cioè al di fuori dei rispettivi Comuni di residenza, in modo da ridurre le spese per gli spostamenti e le difficoltà logistiche e organizzative e incentivare così la partecipazione democratica alla vita del Paese e contrastare l'astensionismo". Lo afferma Mattia in una nota. "E' paradossale che attualmente l'esercizio di voto per corrispondenza, inizialmente riservato solo ai nostri connazionali residenti all'estero, risulti esteso, in seguito ad una legge del 2015, anche ai cittadini italiani che si trovino temporaneamente in un Paese straniero per motivi di lavoro, studio e cure mediche ma non sia applicato in Italia a studenti e lavoratori fuori nelle stesse condizioni - spiega -. Visto che è all'esame del Parlamento una proposta di legge per far sì che ciò avvenga, già approvata dalla Camerarosale e trasmessa al Senato lo scorso luglio, il Consiglio regionale del Lazio discuta e approvi al più presto questa mozione, che impegna il presidente Rocca a sollecitare il governo nazionale per una riforma della legge elettorale volta ad introdurre il diritto di voto per i fuori sede e a trasmettere questo atto alla commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica. Un'istanza fondamentale per la folta popolazione di studenti e lavoratori fuori sede di Roma e del Lazio", conclude Mattia. (Com)