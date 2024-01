Israele: Lapid su sentenza Corte dell'Aia, "abbiamo il diritto di difenderci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte internazionale di giustizia dell’Aia avrebbe dovuto respingere “totalmente la falsa petizione del Sudafrica. Il diritto e il dovere di Israele è difendersi dal male crudele che ha ucciso i suoi cittadini”. Lo ha scritto su X (ex Twitter) uno dei leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, commentando le raccomandazioni della Corte. Il movimento islamista palestinese “Hamas è quello che educa i suoi figli all’odio e all’omicidio, che abbandona i cittadini di Gaza e li usa come scudi umani”, ha aggiunto. La sentenza stabilisce che Israele non deve causare vittime civili. Al riguardo, Lapid ha scritto: “Le Forze di difesa israeliane investono molti sforzi per non danneggiare gli innocenti e forniscono aiuti umanitari senza che vi sia una risposta umanitaria per i rapiti a Gaza”. “I 136 rapiti nei tunnel di Hamas sono testimoni le cui voci sono state messe a tacere dal tribunale dell'Aia. Per il loro bene e per il bene dei combattenti e dei residenti, lo Stato di Israele continuerà a difendersi. Per sempre”, ha puntualizzato. Inoltre, “non abbiamo bisogno di prediche morali o di istruzioni per comportarci come un Paese democratico, che agisce secondo il diritto internazionale. Invito i ministri del governo e i membri della coalizione a dar prova di moderazione e a prestare attenzione alle loro dichiarazioni per non causare ulteriori danni a livello internazionale e oscurare la faccia di Israele nel mondo”, ha concluso. (Res)