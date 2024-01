Fvg: assessore Attività produttive, bando da 13 milioni per investimenti digitali Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi un bando da oltre 13 milioni di euro a favore delle Piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di investimento digitale che valorizzino lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione. "Di fronte ad uno scenario globale e tecnologico in costante evoluzione - ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha presentato la delibera insieme all’assessore alle Finanze, Barbara Zilli - con questa misura garantiremo un supporto fattivo agli investimenti in digitalizzazione, per incentivare l'innovazione, l'informatizzazione e lo sviluppo del ricco tessuto di piccole e medie imprese che caratterizza l'economia regionale. La dotazione iniziale complessiva è importante e potrà essere suscettibile di successivi rimpinguamenti". Il limite massimo dell'aiuto concedibile per domanda è pari a 250 mila euro, mentre il limite minimo è di 12.500 euro nel caso in cui il richiedente sia una microimpresa, 18.750 euro per la piccola impresa e 25 mila euro per la media impresa. (Frt)