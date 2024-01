Agroalimentare: Mps, crescita Dop Economy al centro di convegno sul vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sinergie tra mondo bancario e istituzioni sono sempre più importanti per un sostegno concreto alla crescita della Dop Economy del nostro Paese e allo sviluppo delle eccellenze agroalimentari italiane. È da questa premessa che prende il via il convegno "Dop Economy tra crescita e futuro" organizzato da Banca Monte dei Paschi di Siena - in collaborazione con Confcommercio Siena, Wine&Siena e Fondazione Qualivita - che si è tenuto questa mattina a Rocca Salimbeni, nell'ambito della nona edizione di "Wine&Siena". L'evento, che apre la manifestazione dedicata al mondo del vino di cui Banca Mps – riferisce una nota – è un partner storico, ha visto la partecipazione di autorevoli esperti del settore agroalimentare e vitivinicolo per promuovere un confronto sullo sviluppo di un'industria che rappresenta un'eccellenza del sistema economico italiano. L'incontro si è aperto con il saluto di benvenuto del presidente di Banca Mps, Nicola Maione, che ha ricordato l'importanza delle produzioni agroalimentari e vitivinicole di altissima qualità che contraddistinguono l'Italia anche all'estero e il prezioso ruolo delle imprese agricole e dei territori rurali che hanno creato con il loro lavoro e con la loro dedizione l'unicità del nostro Paese. Temi al centro di un ragionamento più ampio sul contesto globale di transizione ecologica in cui tutti ci troviamo ad operare oggi. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore al Turismo, Commercio e Attività produttive del comune di Siena Vanna Giunti, del presidente della provincia di Siena David Bussagli e del presidente provinciale di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, i lavori sono proseguiti con una tavola rotonda con gli esperti del settore e le testimonianze dai territori. (segue) (Com)