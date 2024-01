Agroalimentare: Mps, crescita Dop Economy al centro di convegno sul vino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte del convegno si sono confrontati Mauro Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita, che ha rappresentato i valori della Dop Economy e le sfide del futuro, in particolare per il comparto vitivinicolo, Maria Chiara Zaganelli, direttore generale Ismea, che ha raccontato l'impegno dell'Istituzione per il settore agroalimentare italiano, focalizzando l'attenzione sugli strumenti finanziari, e Maurizio Bai, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Mps, che ha descritto l'evoluzione dell'offerta Mps a sostegno dell'agrifood con strumenti innovativi, competenza e consulenza specializzata. "L'agricoltura è parte integrante della storia del Monte dei Paschi di Siena che ha saputo accompagnare la crescita del comparto fino a raggiungere oggi una posizione di leadership”, ha dichiarato Maurizio Bai, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Mps, che ha aggiunto: “Con Mps Agroalimentare e i 15 centri specialistici territoriali la Banca supporta i distretti e sostiene le imprese che operano nel settore agrifood, facendosi promotrice di un nuovo modello di servizio che comprende soluzioni digitali evolute, con una consulenza in finanza agevolata e una struttura specializzata sulle filiere. Nel futuro vogliamo continuare ad accompagnare le aziende di questo settore, supportandole nella transizione ambientale e digitale, con particolare attenzione alla Dop Economy, un sistema di eccellenze agricole che con oltre 200 mila aziende e un fatturato complessivo di oltre 20 miliardi di euro, rappresenta il patrimonio economico del Paese e l'essenza della sostenibilità dei territori". (segue) (Com)