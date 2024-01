Agroalimentare: Mps, crescita Dop Economy al centro di convegno sul vino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda parte della tavola rotonda ha visto come protagonisti i rappresentanti di alcune eccellenze dell'imprenditoria agroalimentare, collegati da remoto dai diversi territori italiani: Nicola Bertinelli, presidente Consorzio Parmigiano Reggiano, Antonio Capaldo, presidente Feudi di San Gregorio, Carlotta Gori, direttore generale Consorzio Tutela Vino Chianti Classico, Raniero Pallottini, amministratore delegato Salpi, Massimo Panagia, amministratore unico Francia Latticini, e Fabrizio Schintu, direttore generale Magazzini Generali Fiduciari. Le conclusioni sono state affidate alle parole dell'Amministratore delegato di Banca Mps, Luigi Lovaglio, che ha ribadito l'importanza del settore vitivinicolo per la nostra economia. Il vino è cultura, ambiente, società, territorio, stile di vita. Il vino è ambasciatore della bellezza del nostro Paese e come tale deve essere valorizzato e sostenuto per farne emergere tutto il valore. Un valore che richiede pazienza, passione ed investimenti. Banca Monte dei Paschi, da vera banca commerciale italiana, si pone come riferimento di questo settore ed è al fianco delle aziende agroalimentari per supportarle nei loro progetti e nelle sfide che le attendono, puntando ad abbinare sempre eccellenza e sostenibilità. (Com)