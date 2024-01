Speciale infrastrutture: Cisl, monitorare i processi legati ai 180 milioni di euro assegnati a Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Cisl Roma Capitale e Rieti abbiamo deciso di analizzare la situazione legata ai fondi del Pnrr che ad oggi sono assegnati ai Comuni del territorio della Provincia di Rieti e fin da subito siamo stati promotori attivi per seguire i percorsi legati alle progettualità di questo piano così complesso. Lo comunicano, in una nota, Enrico Coppotelli segretario generale Cisl Lazio e Paolo Bianchetti della Cisl Roma Capitale Rieti. "L'analisi che emerge - aggiunge il sindacato - è che circa la metà delle risorse totali assegnate alla provincia di Rieti, sono destinati alle misure legate alla rivoluzione verde e transizione ecologica mentre il restante sono risorse assegnate alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, per un totale di 180 milioni di euro". "All'interno di queste grandi misure, spiccano gli interventi dedicati ad asili nido e scuole per l'infanzia, infrastrutture per la scuola, messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni locali, autonomia delle persone con disabilità, riqualificazione e incremento edilizia sociale, attrattività dei borghi: tutte misure significative per le persone, lo sviluppo dell'inclusione sociale e del territorio. Tale analisi fatta a livello provinciale e con le misure principali con assegnazione di maggiori risorse, come Cisl Roma Capitale e Rieti la faremo comune per comune al fine non solo di verificarne i tempi di attuazione dei progetti ma anche l'effettivo ritorno, in termini di benessere comune, che noi auspichiamo per le persone del nostro territorio. Le risorse vanno utilizzate tutte mettendole al riparo dagli interessi delle organizzazioni criminali che spesso si incuneano nei processi di assegnazione dei bandi. Una preoccupazione che, come Cisl, abbiamo espresso fin da subito al nuovo Prefetto di Rieti Dott.ssa Pinuccia Niglio, in occasione del nostro primo incontro conoscitivo. La nostra azione sarà di continuo monitoraggio e controllo delle attività e dei progetti in progress, di cui chiederemo una visione puntuale e dettagliata nell'interesse delle persone che rappresentiamo, della popolazione tutta e del territorio", conclude il sindacato. (Com)