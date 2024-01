Speciale infrastrutture: Intesa Sanpaolo, parte nuova fase di candidatura delle startup italiane a programma Up2stars

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo avvia da oggi la nuova fase di candidatura delle startup italiane al programma “Up2stars”, ideato dal primo gruppo bancario italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo innovation center, che in questi mesi si è dedicato alle startup attive in settori innovativi e strategici per l’economia del Paese come Watertech, energie rinnovabili, efficienza energetica e Intelligenza artificiale, registrando complessivamente oltre 300 candidature. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota. L’obiettivo della quarta call - alla quale sarà possibile autocandidarsi dalla pagina dedicata all’interno del sito di Intesa Sanpaolo - è individuare e sviluppare giovani e promettenti realtà imprenditoriali specializzate nell’Internet of things (Iot), tecnologia abilitante dell’innovazione e della trasformazione in ottica industria 5.0 e transizione digitale. Dall’illuminazione intelligente allo smart parking, dalla sicurezza alla gestione del traffico e dell’inquinamento ambientale, l’Iot trova infatti una sempre maggiore applicazione sia in ambito industriale che nello lo sviluppo di servizi urbani. Entro il 3 marzo 2024 - continua la nota - potranno autocandidarsi le startup specializzate in: Immersive technology in smart cities: soluzioni per illuminazione pubblica, rete semaforica e infomobilità, raccolta dei rifiuti, gestione del verde e controlli strutturali di sicurezza e manutenzione delle infrastrutture. (Com)