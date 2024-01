Speciale infrastrutture: Bordoni (Lega), più investimenti in innovazione per decongestionare il traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco Gualtieri non lo sa ma sulla Roma-Ostia il limite a 30km orari c'è già: si chiama congestione del traffico. I pendolari invece lo sanno bene. Un'ora e mezza rinchiusi in macchina per fare 20km. E un'altra ora e mezza al ritorno. Così Davide Bordoni, consigliere capitolino e segretario regionale della Lega nel Lazio. "I romani non ne possono più di ingorghi, inquinamento, stress, causati dal traffico, per non dire dei danni inflitti al commercio e all'economia. La soluzione come per tanti altri problemi della Capitale è sempre la stessa. Più innovazione. Investire in infrastrutture e nelle tecnologie digitali utili a integrare tra loro i diversi tipi di trasporto cittadino, per esempio collegando meglio viabilità su rotaia e parcheggi. Ma invece di sfruttare i big data per ottimizzare le sequenze dei semafori e decongestionare il traffico, il sindaco di Roma Gualtieri pensa agli autovelox e alle ztl. Altro che sostenibilità", conclude Bordoni. (Com)