Speciale infrastrutture: assessore Fvg, chiesti a ministero 36 milioni di euro per nodo ferroviario Udine

- La regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato una richiesta di 36 milioni di euro per i lavori di sistemazione del nodo ferroviario di Udine al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Lo ha reso noto oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, dopo aver incontrato a Roma i funzionari del ministero. “Se lo Stato ci riconoscerà 36 milioni di euro allora sarà possibile iniziare la seconda parte dei lavori strettamente collegati alla prima tranche con i quali dare il via alla sistemazione del nodo ferroviario di Udine”, ha spiegato l’assessore, ringraziando il viceministro Galeazzo Bignami per l’incontro. I progetti prevedono la realizzazione della stazione merci, la bretella esterna all'abitato di Udine e il collegamento, attraverso un nuovo binario, con Tarvisio sia per il traffico merci sia per quello legato alle persone. “Tutti questi interventi, insieme all'adeguamento tecnologico delle rotaie, permetteranno di incrementare il numero dei treni che passano sulla rete – ha spiegato ancora Amirante – ciò sarà possibile mettendo in atto sei consecutivi interventi, di cui i primi due prevedono una spesa di 128 milioni di euro, già finanziata, mentre per quelli rimanenti serviranno altri 150 milioni. Dal momento che questi interventi sono tra di loro interconnessi, se lo Stato stanziasse intanto 36 milioni per la seconda tranche, potremmo avviare le opere anche per la prima parte". (Frt)