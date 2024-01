Lavoro: Rossi (Ugl), farmacie siano motivo di vanto e funzionalità per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova con tanta cura ed attenzione, segue il mondo ed i suoi eventi, cercando sempre di fornire informazione vera, mai scontata" Ermenegildo Rossi

Segretario dell’Ugl Roma

23 luglio 2021

- In seguito all'assemblea che si è svolta ieri in Campidoglio organizzata da Ugl Farmacie "finalmente l'attenzione inizia a concentrarsi sulle criticità che la nostra organizzazione ha sempre denunciato nella gestione delle farmacie comunali della Capitale". Lo afferma in una nota Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma e provincia. "Durante l'assemblea, infatti, cui hanno partecipato numerosi lavoratori ma anche figure istituzionali è stata stigmatizzata l'incredibile emorragia di personale, cui non si riesce a far fronte, nonostante l'impegno del nuovo corpo dirigenziale di Farmacap: è evidente che per rendere nuovamente attrattivo e partecipato questo mestiere così importante, siano necessari attenzione al personale, con l'individuazione di un'organizzazione lavorativa adeguata, ma anche garanzie di sicurezza durante la gestione del servizio - spiega -. A Roma Capitale, che già aveva proceduto a un intervento economico importante nei confronti di Farmacap, chiediamo di dare seguito alle necessità sociali e sanitarie della città, mantenendo il faro acceso sulle criticità emerse, mantenendo sempre a mente quanto questo servizio comunale sia essenziale per l'intero tessuto sociale ed economico della città di Roma". (Com)