Nato: Stoltenberg in visita negli Stati Uniti da domani al primo febbraio

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si recherà in visita negli Stati Uniti da domani al primo febbraio. Lo si apprende da una nota della Nato. Il 29 gennaio, si legge nel testo, Stoltenberg sarà a Washington per avere incontri bilaterali con alti funzionari, tra cui il segretario di Stato, Antony Blinken, e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, nonché il Consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Il 30 gennaio Stoltenberg incontrerà il presidente della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson, il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, il leader repubblicano del Senato, Mitch McConnell, e altri rappresentanti e senatori democratici e repubblicani. Il 31 gennaio, il segretario generale della Nato terrà un discorso alla Heritage Foundation. Lo stesso giorno si recherà a Troy, in Alabama, per visitare lo stabilimento missilistico della Lockheed Martin. Il primo febbraio, infine Stoltenberg sarà a Tampa, in Florida, per visitare la sede del Comando delle operazioni speciali degli Stati Uniti. (Beb)