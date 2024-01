Fd'I: gruppo Camera, Conte non ha nulla da dire su dichiarazioni Fede?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il poco onorevole Fede, probabilmente colpito da una scia chimica, di quelle care al Movimento 5Stelle, ha esibito il peggio di sé elevando gravissime accuse, immotivate e non dimostrate, alla maggioranza di centrodestra. Robaccia che un qualsiasi 'avvocato del popolo' avrebbe già delegato la magistratura a giudicare se non fosse per quello scudo di cui si avvarrebbe il Fede, derivante dal fatto di essere parlamentare. Resta il tema se il Parlamento sia luogo di confronto politico o di accuse calunniose pronunciate giusto per dare fiato alla bocca. Il presidente Conte ha nulla da dire sulle vergognose affermazioni del suo collega di partito Fede? Delle due l'una, infatti: se le condivide è correo, se tace è complice". Lo dichiara, in una nota, il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)