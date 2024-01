Russia: localizzato incendio in un magazzino con bombole di gas a Uljanovsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco hanno localizzato l'incendio divampato oggi in un magazzino con bombole di gas a Uljanovsk, in Russia. Lo ha riferito su Telegram il ministero delle Situazioni di emergenza russo. L'area complessiva dell'incendio è di circa 80 metri quadrati. Sono 51 i vigili che sono impegnati a estinguere il rogo. In precedenza, il sindaco di Uljanovsk, Aleksandr Boldakiv, ha affermato sul proprio canale Telegram che circa 40 bombole di gas sono esplose. (Rum)