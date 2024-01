Fisco: Calandrini (Fd'I), non è più nemico di imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto attuativo sul concordato biennale "prende sempre più vita la riforma fiscale che l'Italia attendeva ormai da 50 anni. Si tratta di una norma di buonsenso, che mira ad avere un fisco che non sia nemico delle imprese e delle partite Iva, ma al contrario sia trasparente e umanamente sopportabile. Nell'ultimo decennio abbiamo perso oltre un milione di autonomi e partite iva. Ora l'Italia può tornare a sperare in un futuro migliore, il che non significa che il governo arretrerà nemmeno di un millimetro sulla lotta all'evasione, come i risultati relativi alle truffe legate al superbonus stanno dimostrando". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio di palazzo Madama. (Com)