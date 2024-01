Sicurezza: Delmastro, in Gazzetta Ufficiale nuova pianta organica funzionari Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di rimodulazione della pianta organica della carriera dei funzionari della Polizia penitenziaria. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia con delega all'edilizia penitenziaria. “Grazie a una migliore redistribuzione del numero di funzionari tra i diversi livelli della scala gerarchica, abbiamo finalmente dato alla Polizia Penitenziaria una carriera dirigenziale più aderente alle reali esigenze delle Istituti penitenziari italiani e più rispettosa delle necessità operative del Corpo”, sottolinea Delmastro, che aggiunge: “Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio del Corpo della Polizia penitenziaria, duramente flagellato dai tagli della legge Madia. Un percorso che il governo Meloni ha fortemente voluto dal sin dal suo insediamento. Abbiamo già traguardato molti risultati storici e siamo pronti a realizzare altri ambiziosi obiettivi". (Rin)