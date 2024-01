Thailandia-Italia: l'ambasciatore Dionisi incontra il premier Srettha, presto in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia a Bangkok, Paolo Dionisi, ha avuto oggi un incontro con il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, con il quale ha discusso di cooperazione e investimenti, dei temi della presidenza italiana del G7 e dei piani per una visita a Roma già la prossima primavera. Durante il colloquio, a quanto si apprende, Srettha ha manifestato la volontà di stringere ancor più le relazioni con l’Italia e di recarsi nel nostro Paese con una delegazione d’imprenditori, al fine di sondare opportunità d’investimento per le imprese thailandesi in Italia e per quelle italiane nel Paese del sud-est asiatico. Secondo un comunicato dell’ufficio del primo ministro di Bangkok, Srettha e Dionisi hanno concordato sul grande potenziale della cooperazione bilaterale. L’ambasciatore ha ricordato come l’Italia sia un Paese leader in Europa nel settore dell’agro-industria e potrebbe beneficiare del contributo della manodopera qualificata thailandese. Inoltre, Dionisi ha manifestato l’interesse di Roma per il progetto del Corridoio economico orientale (Eec), una grande zona economica speciale che coinvolte tre province della Thailandia (Chachoengsao, Chonburi e Rayong) e nella quale il governo thailandese vuole convogliare 13,7 miliardi di dollari d’investimenti nei prossimi cinque anni. (segue) (Fim)