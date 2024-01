Thailandia-Italia: l'ambasciatore Dionisi incontra il premier Srettha, presto in visita a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso ambasciatore Dionisi ha ricordato di aver accompagnato lo scorso anno a Roma una delegazione dell’Eec e come questa sia stata accolta con grande interesse. Le aziende italiane, ha sottolineato l’ambasciatore, potrebbero essere interessate in particolare al progetto di un ponte continentale tra la costa orientale e quella occidentale, iniziativa infrastrutturale che taglierebbe i tempi di transito delle merci tra l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano e che, dal punto di vista di Bangkok, accrescerebbe l’importanza strategica del regno. Srettha, da parte sua, ha chiesto un impegno da parte italiana perché i cittadini thailandesi siano esentati dal regime di visto in area Schengen, al fine d’incentivare i flussi turistici. La Thailandia, ha infine sottolineato il premier, “spera di accogliere sempre più turisti e più imprenditori dall’Italia”. (Fim)