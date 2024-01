Giornata memoria: Lupi, manifestare contro Israele domani è inutile provocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il Giorno della memoria va rispettato, da tutti, perché ricorda la tragedia di un intero popolo condannato a morte dalla follia nazista. “Una vergogna nella storia dell'umanità che non ha eguali. Sarebbe inopportuno e sbagliato domani manifestare contro Israele, una inutile provocazione in un clima già terribilmente teso anche al di fuori della zona di guerra". Lo afferma in una nota il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)