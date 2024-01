Israele: sentenza Corte dell'Aia, ministro Sicurezza nazionale definisce l'organismo "antisemita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha criticato la Corte internazionale di giustizia dell'Aia per aver emesso una serie di misure provvisorie contro Israele, definendo l'organismo internazionale "antisemita". Lo ha riferito il quotidiano "Times of Israel", secondo cui Ben Gvir ha affermato: "La decisione della corte antisemita dell'Aia dimostra ciò che già si sapeva: questa corte non cerca la giustizia, ma piuttosto la persecuzione del popolo ebraico. Hanno taciuto durante l'Olocausto e oggi continuano con l'ipocrisia e fanno un ulteriore passo avanti". "Le decisioni che mettono in pericolo l'esistenza dello Stato di Israele non devono essere ascoltate", ha aggiunto il ministro, sottolineando: "Dobbiamo continuare a sconfiggere il nemico fino alla vittoria completa". (segue) (Res)