Roma: De Priamo (Fd'I), domani fiaccolata per chiedere più sicurezza su litorale nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Domani a Cerveteri, in provincia di Roma, si svolgerà una fiaccolata per chiedere attenzione sul tema sicurezza, indetta dal comitato cittadino Cerenova Campo di Mare su iniziativa di Alessio Catoni. Lo riferisce in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Fratelli d'Italia sarà presente con il presidente del circolo Litorale del Lazio Riccardo Marinelli, che ha segnalato in una nota al Prefetto la necessità di attenzione visto il fenomeno dei furti nella zona - spiega De Priamo -. Il governo Meloni, anche con il rafforzamento delle operazione strade sicure, sta svolgendo un grande lavoro sul tema sicurezza che proseguirà con sempre maggiore intensità, ed è giusto essere al fianco dei cittadini che si attivano per la riqualificazione di un'area metropolitana per anni trascurata dalle istituzioni". (Rer)