Medio Oriente: Monguzzi (EV), sabato occasione di vicinanza dei popoli

- "Sabato potrà essere una occasione di una straordinaria vicinanza e solidarietà dei popoli, e non il prevalere di uno sull'altro". Lo dichiara in una nota Carlo Monguzzi, consigliere dei Verdi in consiglio comunale, in merito alla manifestazione pro Palestina, che, allineandosi con il ministro Piantedosi, il prefetto di Milano vuole vietare. "Io sto dalla parte dei popoli oppressi e martoriati dai fascisti e dai nazisti nel secolo scorso, dai criminali di Hamas il 7 ottobre, dal criminale Netaniahu che in 3 mesi ha massacrato ottomila bambini", aggiunge. Quindi "sabato andrò, come sempre, alle iniziative della Memoria dell'olocausto degli ebrei, e alla manifestazione per la pace in Palestina", conclude.(Com)