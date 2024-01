Intesa Sanpaolo: con Adapt per seconda fase progetto Skill Alliance, Its e apprendistato per sviluppo e l'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Adapt e Intesa Sanpaolo proseguono con la fase due del progetto di ricerca Skill Alliance - L’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del diploma Its: dati, esperienze, prospettive, volto ad esplorare le connessioni virtuose esistenti tra gli Istituti tecnologici superiori (Its academy) e l’apprendistato di alta formazione. Il prossimo 30 gennaio, alle ore 16:30, presso la sede di Intesa Sanpaolo di Bergamo (viale Roma 2, Sala Funi), saranno presentati i primi quattro casi studio, che hanno visto il coinvolgimento di altrettanti Its del nord Italia. In particolare, le regioni dove questui istituti hanno sede sono: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Con questa seconda fase della ricerca si intende proseguire il lavoro iniziato nella fase uno, che aveva previsto una mappatura della diffusione dell’apprendistato negli Its a livello nazionale e offerto a tutti gli operatori di prossimità una serie di indicazione pratiche e operative per attivare percorsi Its in apprendistato. Ora l'obiettivi è di passare dalla dimensione nazionale a quella territoriale, mappando buone pratiche utili per comprendere come, concretamente, è possibile sviluppare collaborazioni virtuose tra Its e imprese, anche grazie al ricorso al contratto di apprendistato, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai fabbisogni delle imprese e di accompagnare i giovani ad un ingresso qualificato nel mondo del lavoro. A 12 mesi dalla conclusione del percorso, i tassi di placement dei percorsi approfonditi per la realizzazione dei casi studio sono estremamente positivi, arrivando in alcuni casi a superare il 90 per cento. Il vantaggio è legato principalmente a modelli didattici innovativi, fortemente esperienziali, che vantano un coinvolgimento attivo di imprese e professionisti, e la disponibilità di laboratori e spazi di apprendimento all’avanguardia. (Com)