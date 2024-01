Sanità: Valeriani (Pd Lazio), interrogazione in Aula su 228 assunzioni bloccate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco delle assunzioni nel sistema sanitario del Lazio imposto dalla giunta regionale "non riguarda soltanto medici e infermieri, ma coinvolge anche il personale tecnico e amministrativo, con ricadute negative nella gestione di Asl e ospedali". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, consigliere del Pd in regione Lazio e componente della commissione Sanità. "Il concorso pubblico per assistenti amministrativi categoria C, bandito nel 2020 e completato ad agosto 2023 con la pubblicazione della graduatoria, è ancora fermo e nessuno dei 228 vincitori è stato chiamato per prendere servizio - aggiunge -. Il concorso è stato bandito dalla Asl Roma 1, come ente capofila, ma il personale amministrativo può essere assunto anche dalla Asl Roma 2, dalla AO San Camillo, dal policlinico di Tor Vergata, dall'Ifo e dall'Ares 118". (segue) (Com)