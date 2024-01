Sanità: Valeriani (Pd Lazio), interrogazione in Aula su 228 assunzioni bloccate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste strutture - prosegue Valeriani - avrebbero bisogno di nuove risorse umane per ampliare e migliorare i servizi erogati, ma il presidente Rocca ha bloccato le assunzioni, impedendo ad Asl e ospedali di chiamare i vincitori di concorso senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione. Ho presentato un'interrogazione alla giunta regionale – conclude Valeriani – per conoscere i motivi di questo ritardo: dopo diversi mesi il consenso dell'amministrazione regionale per i 228 vincitori non è ancora arrivato, malgrado i disagi e le criticità si ripetano ogni giorno nelle Asl e negli ospedali di Roma e del Lazio". (Com)