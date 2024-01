Giornata memoria: von der Leyen, nuovo significato dopo attentati 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito degli esecrabili attentati terroristici di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, la commemorazione dell'Olocausto ha assunto un nuovo significato. È quanto si legge in una dichiarazione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla vigilia della Giornata della memoria. "Gli ebrei europei vivono nuovamente nell'angoscia: nessun genitore dovrebbe avere paura di mandare i propri figli a scuola. Gli ebrei sono vittime di bullismo, vessazioni e aggressioni in strada, a scuola e all'università. Alcune sinagoghe sono state bersaglio di atti vandalici e cimiteri ebraici sono stati profanati. L'impennata senza precedenti di atti antisemiti cui abbiamo assistito in tutta Europa ci ricorda il momento più buio della nostra storia", ha affermato von der Leyen nella dichiarazione. "La differenza, tuttavia, è che oggi siamo tutti schierati al fianco delle comunità ebraiche. Non c'è spazio per l'odio antisemita, soprattutto qui in Europa, e nulla giustifica l'antisemitismo. Tre generazioni dopo la Shoah dobbiamo garantire che la vita degli ebrei continui a realizzarsi pubblicamente. Non possiamo accettare che gli ebrei nascondano la propria identità. Il sostegno alla vita ebraica è al centro della strategia dell'Ue sulla lotta contro l'antisemitismo", ha aggiunto. (segue) (Beb)