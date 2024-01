Giornata memoria: von der Leyen, nuovo significato dopo attentati 7 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa degli ultimi sopravvissuti all'Olocausto, dobbiamo trovare nuove forme di commemorazione e attuare nuovi metodi di insegnamento, utilizzando le ultime tracce del passato. A tal fine stiamo costituendo una rete di luoghi in cui si è consumato l'Olocausto, un'azione faro della strategia dell'Ue sulla lotta contro l'antisemitismo. I luoghi della memoria devono essere custoditi e servire a fini educativi e commemorativi", ha proseguito von der Leyen. "Dobbiamo ricordare come tutto ha avuto inizio: l'antisemitismo e l'odio hanno condotto alla Shoah. È nostro dovere, come europei, costruire un'Unione europea libera dall'antisemitismo e da qualsiasi forma di razzismo e discriminazione. Se l'Europa abbandona gli ebrei avrà abbandonato tutti noi. Mai più è ora!", ha concluso von der Leyen. (Beb)