Russia: ministero Esteri, esercitazioni Nato possono avere "conseguenze tragiche" per Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni della Nato Steadfast Defender che si svolgeranno vicino ai confini della Russia potrebbero avere "tragiche conseguenze" per l'Europa. E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in conferenza stampa. Secondo Mosca, le manovre sono "francamente provocatorie". "Questa mossa mira consapevolmente ad aggravare la situazione, aumenta i rischi di incidenti militari e alla fine può portare a tragiche conseguenze per l'Europa", ha detto Zakharova. (Rum)