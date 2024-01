Marche: via libera dal Consiglio dei ministri a legge urbanistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta – spiega ancora l’assessore - di un testo innovativo, composto da 36 articoli con un forte carattere pragmatico, operativo, chiaro, non generico, che accompagna la Regione Marche verso una nuova era. Proprio per questo è previsto un periodo transitorio da dodici a quarantotto mesi per l’approvazione dei nuovi piani proposti dalla legge”. Tra le principali previsioni della legge c’è la CeVI, la conferenza di coopianificazione e endovalutazione VAS interistituzionale per la formazione/approvazione del piano, che consente di progettare i piani ai vari livelli fin dall’inizio insieme e in maniera condivisa e partecipata tra enti (Ministero, Regione, Province e Comuni). Dopo un lavoro di due anni, un percorso lungo, approfondito e di grande confronto, questa legge porta tutti gli enti locali della regione a rivisitare la programmazione dei propri territori, a uniformarli tra loro. Un territorio che era come imbalsamato dalle vecchie norme ormai superate, complicate, viene ripensato con nuovi criteri che tendono in generale a prevedere un consumo di suolo minimo, la rigenerazione urbana, il riutilizzo di territorio già edificato, la copianificazione e la semplificazione delle procedure. (Com)