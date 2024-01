Russia: ministero Esteri, respingiamo accuse su nostra cooperazione militare con Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca respinge le accuse dei Paesi occidentali di una cooperazione tecnico-militare con la Corea del Nord. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Respingiamo fermamente qualsiasi tentativo da parte degli Stati Uniti e dei suoi satelliti di accusare il nostro Paese in modo illegale. Non si tratta più di semplici accuse infondate o disinformazione. Queste sono accuse illegali", ha sottolineato la portavoce. (Rum)