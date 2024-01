Milano: Sardone (Lega), dopo i regali ai centri sociali il Comune patrocina revisionisti anti-italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concedere la Casa della Memoria per un evento dal sapore giustificazionista su quello che fu il dramma delle foibe e dell'esodo di decine di migliaia di fiumani, istriani, giuliani e dalmati, è un'autentica vergogna". Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. Il Comune di Milano, "che ha già regolarizzato i campioni dell'abusivismo del Lambretta e del Tempio del Futuro Perduto, ora patrocina revisionisti anti-italiani per cui le foibe furono solo un incidente di percorso e non una vera e propria pulizia etnica perpetrata da partigiani comunisti. Faccio un appello all'amministrazione: è ancora in tempo per togliere il patrocinio e la sede, comunale, all'evento in programma martedì - prosegue Sardone -. Sarebbe un gesto di correttezza in memoria ai martiri delle foibe uccisi solo perché italiani". (Com)